Statens vegvesen håper at E39 kan gjenåpnes torsdag

innenriks

En rekke veier i Sogn og Fjordane har vært stengt det siste døgnet etter at heftige nedbørsmengder førte til en rekke ras tirsdag ettermiddag og kveld.

– Målet er å åpne hovedveien på E39 gjennom Sogn og Fjordane i løpet av torsdag, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen til NRK.

Han betegner oppryddingsarbeidet som svært krevende.

– Det er store jordmasser som skal vekk. Vi har hatt befaring med helikopter, geolog og NVE på Jølster i dag og sett at det ikke er fare for nye ras i de områdene der det har gått ras, sier Karlsen.

Svenn Egil Finden, som er avdelingsdirektør for Statens vegvesen Region Vest, sier til NTB at det blir kolonnekjøring én gang onsdag kveld.

– Det gjøres primært for å få ut de bilene som er innesperret, og for at folk skal komme hjem. Arbeidet går bra, så vi satser på at E39 kan åpnes igjen torsdag, sier han.

Torsdag vil det komme ny status på flere veistrekninger i området, blant annet fylkesvei 451 på strekningen Vassenden-Kjøsnes og fylkesvei 691 Tverrelva bru på strekningen Gjengedal-Aabru.

