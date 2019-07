Situasjonen fortsatt uavklart etter flere ras i Sogn og Fjordane

innenriks

Flere bygninger, veier og annen infrastruktur er ødelagt, og det finnes ennå ingen totaloversikt over ødeleggelsene. E39 er stengt en rekke steder mellom Førde og Skei, og europaveien er blitt skadd en rekke steder.

– Flere biler står fortsatt isolert mellom forskjellige ras, og mange har valgt å sove i bilene sine i natt, opplyser operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.

Det siste raset, som gikk over fylkesvei 451 ved Marteslåttene, ble meldt inn klokka 20.45 tirsdag kveld. Det ble da meldt om en mulig observasjon av biler og én eller flere personer i vannet. Det er blitt gjennomført søk fra helikopter og mannskaper fra båt, men det er ikke gjort funn av verken personer eller biler.

Ingen søk i rasområder

Onsdag morgen foregår det ikke noen søk i rasområdene, men situasjonen betegnes fremdeles som en pågående redningsaksjon ledet av politiet. Mannskaper fra nødetatene, luftambulansen, redningshelikoptre, Sivilforsvaret, samt frivillige organisasjoner har vært involvert i arbeidet så langt.

Politiet opplyser at et ukjent antall personer er evakuert som følge av rasene, men det er tidligere meldt om minst 150 evakuerte personer. Flere er plassert på de to evakueringssentrene som er etablert på Skei Hotel og Gjesthella Ungdomshus i Vassenden i Jølster.

Flere har også evakuert seg selv til naboer og bekjente, men politiet har ennå ikke fullstendig oversikt over hvor mange dette dreier seg om.

Nettet er nede

Rasene rammet også teletrafikken i området, noe som har medført at mange ikke har oppnådd kontakt med familie og venner som befinner seg der. Både Telenor og Telia har meldt om at flere basestasjoner er nede, noe som fører til at store områder i kommunene Jølster, Førde og Gloppen er uten mobildekning.

– Det er fortsatt utfall på telenettet i området, så det er ikke mulig å oppnå telefonisk kontakt med dem som er rammet av dette. På grunn av dette er en del personer ikke gjort rede for, men ingen personer er per nå meldt skadd som følge av hendelsene, sier Halleraker.

Politiet jobber kontinuerlig med å skaffe seg oversikt over om disse personene kan befinne seg på evakueringssentre eller andre steder i rasområdene.

Det ble satt inn ekstra nattferger etter at flere veier ble stengt i rasområdene. Ifølge Vegvesenet vil det bli foretatt en ny vurdering av om veiene kan åpnes onsdag klokken 12.

