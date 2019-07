Politiet søker etter antatt omkommet person etter skred

innenriks

Flere vitner har fortalt at de så bilen han kjørte bli tatt av raset og dratt ned i Jølstervannet.

Politioverbetjent Wenke Hope sier til NTB at de ellers forsøker å få kontakt med de rundt ti personene som de ennå ikke har kommet i kontakt med etter rasene.

– Det er dårlig mobilforbindelse i området, og det er det som gjør at vi ikke har kommet i kontakt med dem. Det er bare én person vi har grunn til å tro at har omkommet, sier hun til NTB.

Hope sier at de jobber med å komme i kontakt med personene via internett og gjennom andre personer.

– Det er noen som har internettforbindelse, og vi sjekker den når vi kommer inn i området. Det har gått så mange skred, og det er lite mobildekning, sier Hope.

Politiet jobber også med å få evakuert personer ut av skredområdene når E39 åpner igjen.

– Vi er usikre på hvor mange det gjelder. På et tidligere tidspunkt gjaldt det over hundre personer, men det er et synkende antall, sier Hope.

Personer som bor i området som ikke er direkte rammet av skred, kan vende tilbake til husene sine. Det er ikke trygt å vende tilbake for de som bor på sørsiden av E39, ifølge Hope.

