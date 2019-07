Ambulanseflyberedskapen tilbake i normal drift torsdag

innenriks

– Vi er i normal drift fra i morgen. Da har vi tilstrekkelig antall piloter til å fylle vaktplanen og alle baser vil igjen være døgnbemannet, sier mediekontakt Roger Solheim i Babcock til NTB.

– Det føles helt nydelig å viderebringe denne nyheten, legger han til.

88 piloter klare

Selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge 1. juli. Siden da har beredskapen i Nord-Norge vært svekket. Grunnen er pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte.

Unntakstilstanden skulle vare de to første ukene i juli, men har blitt forlenget flere ganger.

88 piloter har nå gjennomført den pålagte treningen, opplyser Babcock onsdag. Selskapet hadde åtte egne piloter klare før overtakelsen, men fortsatt mangler 20 piloter den pålagte treningen.

– Antallet øker stadig. Så lenge vi har nok piloter til å sikre oppetid dag og natt, er dette underordnet. Når alle pilotene er gjennom, vil vi ha en robust og god organisasjon, sier Solheim.

Trapper gradvis ned

Helseforetaket Luftambulansetjenesten, Babcock og Helse Nord har den siste måneden satt i verk flere tiltak for å holde ambulanseflyberedskapen oppe. På det meste var det leid inn tre jetfly, ett propellfly og Forsvarets Bell-helikopter.

Babcock får fortsatt bistand fra et jetfly og et propellfly for langbane.

– Når Luftambulansetjenesten er fornøyd med levert beredskap, vil vi gradvis trappe ned egne tiltak, sier Solheim.

Svekkelsen i beredskapen har vært mest krevende i nord. Grunnen er at Nord-Norge og særlig Finnmark bruker mer fly enn helikopter på grunn av de store avstandene.

Bedt om forlenget bistand

Helse Nord har bedt om forlengelse av bistanden fra Forsvarets ambulansehelikopter i Kirkenes. De vil sikre at ambulanseflyberedskapen er stabil før bistanden avvikles. Opprinnelig skulle Bell-helikopteret være i Kirkenes fram til 2. august. Det ikke klart om Helse Nord vil få forlenget bistanden.

Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om ambulanseflytjenesten over selskapet Lufttransport, som fram til 1. juli hadde drevet tjenesten i 25 år.

