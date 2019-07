Sju personer tiltalt for Nav-svindel i Bergen

innenriks

– Vi skal føre bevis for at personer som har mottatt ytelser fra Nav, har arbeidet, og at andre har mottatt lønn fra selskap uten å arbeide, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen Bergens Tidende.

En 42-årig mann er tiltalt for å ha svindlet til seg 2,2 millioner kroner fra Nav. Han nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans, advokat Marianne Karlsen.

– Han kjenner seg ikke igjen i at han skal ha forsøkt å bedra Nav. Saken har vært en stor påkjenning for ham, sier forsvareren.

Saken starter i Bergen tingrett 23. september, og det er satt av to og en halv måned til behandlingen, skriver Bergensavisen.

(©NTB)