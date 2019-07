Gullsmedranere fikk med seg klokker for fem millioner

innenriks

– På grunn av godt politiarbeid på stedet og i det videre operative arbeidet, klarte vi å sikre et ransutbytte på i overkant av fem millioner kroner i klokker, opplyser avsnittsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til VG.

Ifølge politiet er de siktede svenske statsborgere med tilknytning til et norsk miljø av vinningskriminelle. De framstilles for varetektsfengsling onsdag.

Skudd avfyrt

Meldingen om ranet mot Thune Gullsmed i Stortingsgata i Oslo sentrum kom klokka 11.30 mandag. Det skal ha blitt avfyrt skudd inne.

Vitner på stedet opplyste til NTB at det kom to personer iført hjelmer inn i butikken. Ett skudd skal også ha blitt avfyrt utenfor, før de to ranerne stakk av på en scooter. På vei vekk fra åstedet kastet ranerne fra seg såkalte spanske ryttere bestående av spikere for å hindre eventuelle forfølgere.

Begge erkjenner straffskyld

Advokat Øystein Storrvik er forsvarer til en av de siktede. Han forteller til TV 2 at klienten erkjenner straffskyld.

– Min klient erkjenner at det var et ran, at det ble skutt i taket, og at de forsøkte å komme seg unna med ransbyttet før de ble tatt, sier han.

Også den andre pågrepne erkjenner straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen til kanalen.

Pågrepet ved Akerselva

Pågripelsen fant sted ved Grünerløkka like ved Foss Videregående skole og skjedde bare minutter etter det dramatiske ranet. Bilder tyder på at det kom til et sammenstøt mellom scooteren og en politibil.

– Politiet hadde godt med ressurser tilgjengelig i området, og klarte å fange opp flukten. Etter god og resolutt handling fra patruljen ble de to pågrepet. Selve pågripelsen skjedde ved at politiet tvang scooteren til å stanse, sa innsatsleder Svein Arild Jørundland.

Politiet opplyste mandag at de pågrepne er født i 1989 og 1991.

