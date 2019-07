Folk evakueres i båter etter flere jordras langs E39 i Jølster

innenriks

– Vi har opptil flere jordras som følge av store nedbørsmengder og torden. Flere elver har gått over sine bredder og vasket ut E39 ved Vassenden. I tillegg er det en del folk som er innesperret mellom Vassenden og Svidalsneset, sier vaktleder Jan-Gunnar Holvik i alarmsentralen til NTB ved 18.30-tiden tirsdag ettermiddag.

Så langt er flere hus evakuert, mens to hytter skal være tatt av de første jordmassene som raste i Jølster kommune tirsdag ettermiddag. Det er også meldt om store skader på båtbyggeriet Brødrene Aa som ligger i Hyen i Gloppen kommune.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut gult farevarsel for Vestlandet. Det er observert 20–30 millimeter regn på én time, og det er ventet at de kraftige bygene vil fortsette fram til onsdag formiddag.

En 32 kilometer lang strekning fra Skei til Moskog på E39 er stengt, opplyser Vegtrafikksentralen Sogn og Fjordane til NTB.

Det er foreløpig ikke meldt om at personer eller dyr skal være skadd som følge av alle jordrasene, men folk oppfordres til å holde seg i ro hjemme, og ikke legge ut på veien.

Kan rase flere steder

Den første meldingen om at det var gått et jordras, kom inn til veitrafikksentralen Sogn og Fjordane klokken 16.11.

Det er fremdeles uvisst hvor mange jordras som har gått, og hvor stort det totale omfanget er. Det er dårlig vær i området, med store nedbørsmengder, lyn og torden.

Ifølge veitrafikksentralen og alarmsentralen er det fare for at det vil gå flere jordras i området.

– Det kan også rase langs fylkesvei 13 som går mellom Moskog i Førde og Dragsvik, sier Nina Heggernes i Vegtrafikksentralen Sogn og Fjordane.

Også ved Modalen i Nordhordland har det gått et ras langs fylkesvei 569 ved Stokkevika utenfor Mo. Politiet opplyser at asfalt og steiner skal ha løsnet, og at store steiner gjør det vanskelig å passere.

Krevende evakuering

Bilder fra Svidalsneset, der det første raset gikk, viser at veibanen er dekket av enorme vannmengder. Brunt vann, kvister og store greiner flyter over kyststamveien.

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane har kalt inn ekstra bemanning, og bedt om bistand fra Sivilforsvaret. Krisestab er satt i både Jølster og Førde.

– Folk er på vei i båter for å evakuere folk. Jeg vet ikke hvor mange som er innesperret i vannmassene, men det kan være snakk om mange folk fordi dette er et hovedfartsområde, sier vaktleder Holvik i alarmsentralen til NTB.

– Det står folk i biler mellom flere av rasene, noen hus er også truet og må evakueres, sier Holvik.

1.500 er strømløse

Uværet kom plutselig innover Jølster og Førde tirsdag ettermiddag. Ifølge brannvesenet har det lenge vært tørt i området slik at jorda ikke klarte å ta til seg de store vannmengdene.

Til lokalavisen Firda opplyser fungerende direktør Marit Moe i Sunnfjord Energi at 1.500 personer mistet strømmen som følge av uværet.

– Noen har mistet strømmen på grunn av lyn, andre på grunn av raset, sier Moe.

De har ikke oversikt over når strømmen vil være tilbake fordi montørene sliter med å komme seg fram på de stengte veiene. Også redningshelikopteret fra Hovedredningssentralen Sør-Norge hadde problemer på grunn av regn og lyn, og kunne ikke fly inn i de jordrasrammede områdene.

Vest politidistrikt opplyste tidligere tirsdag at de ikke kan prioritere å svare på spørsmål fra pressen på grunn av store arbeidsmengder. NTB har forsøkt å komme i kontakt med politiet som fremdeles ikke har anledning til å besvare henvendelsene.

