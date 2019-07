Baby fra Hønefoss døde av hodeskader

innenriks

– Etterforskningen pågår for fullt, og det vil snart oppnevnes sakkyndige for å vurdere hva som kan være årsaken til de alvorlige skadene som ble funnet på barnet, heter det i en pressemelding fra Sørøst politidistrikt.

Siktet etter avhør

Helsepersonellet ved Ullevål sykehus mente at skadene var påført barnet. Etter å ha blitt avhørt, ble foreldrene, som er bosatt på Hønefoss, siktet i saken 20. juni.

– Den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen og bevisene for øvrig viser at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påført, sa politiinspektør Per Thomas Omholt på en pressekonferanse tidligere denne måneden.

Politiet har jobbet ut ifra tre teorier om hva som forårsaket skadene på det nå avdøde barnet. Den første er at skadene er påført barnet med vilje. Den andre hypotesen er at skadene er resultat av et uhell. Den tredje er at de alvorlige skadene har medisinske årsaker.

Besøksforbud

Tidligere denne måneden uttalte politiet at barnet var utenfor livsfare, men at det risikerte å få hjerneskader livet ut, men barnet døde altså 26. juli.

Paret ble ilagt besøksforbud i forbindelse med siktelsen, men de har fått unntak fra besøksforbudet for møter med barnet til fastsatte tidspunkter.

Verken moren eller faren erkjenner straffskyld, og de to har stilt seg uforstående til siktelsen.