Rekordmåling i Laksfors ikke godkjent

innenriks

Dermed har Nesbyen fremdeles temperaturrekorden på 35,6 grader fra 1970.

Med en måling på 35,6 grader lørdag ble det meldt at Laksfors hadde tangert Norges gamle varmerekord, med forbehold om at målestasjonen skulle dobbeltsjekkes av Meteorologisk institutt. Nå er altså rekorden underkjent, noe NRK omtalte først.

Direktør for observasjon og klimatjenester ved Meteorologisk institutt, Cecilie Stenersen, sier at målestasjonen i Laksfors er god nok til værvarsling, men ikke til å måle en klimarekord.

– Grunnen er at plasseringen av målestasjonen ikke er god nok til at det kan godkjennes som en klimarekord. Det er for mye grus og vegetasjon for nærme temperatursensoren, og det påvirker målingene, sier Stenersen til NTB.

For å måle en klimarekord kreves en temperaturmåler med større nøyaktighet og bedre plassering. Stasjonen i Laksfors brukes til værvarsling og er satt opp fordi Bane Nor har bruk for den.

– Vi har stasjoner som er satt opp for litt forskjellige formål. Noen holder god klimakvalitet, og noen er gode å bruke i værvarsling. I værvarsling er det slik at jo flere stasjoner vi har tilgang til, jo bedre varsling, sier Stenersen.

(©NTB)