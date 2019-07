Nordlandsbanen åpner tidligst mandag kveld

innenriks

Søndag meldte Bane Nor at strekningen ville åpne mandag klokka 10, men åpningen er nå altså utsatt til mandag kveld. Sørenden av sporet er ryddet, men det har tatt lengre tid enn ventet å legge nye jernbanesviller under sporet.

– Det pågår fortsatt svillebytte. Per nå gjenstår 160 sviller, så skal det has på pukk før det skal pakkes, sa pressevakt Britt-Johanne Wang til NTB like etter klokka 9.

Hun understreker at det kan oppstå ytterligere forsinkelser.

Nordlandsbanen har vært stengt mellom stasjonene Namsskogan og Majavatn etter at et godstog sporet av ved 17-tiden torsdag. Lokføreren, som var den eneste på godstoget, kom uskadd fra hendelsen. En rekke godskonteinere ble liggende veltet ned mot elva Namsen som følge av avsporingen.

40 beboere ble evakuert, og E6 ble stengt i mange timer mens eksperter undersøkte en av godskonteinerne, som inneholdt acetylen.

(©NTB)