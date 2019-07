Mann bekreftet omkommet i drukningsulykke i Buskerud

innenriks

Sørøst politidistrikt rykket klokken 22.18 ut til Døvikfossen i Åmot etter melding om at en mann var savnet fra følget sitt.

– Ingen så mannen falle i vannet, men kamerater av ham var redd han kunne ha gjort det. Derfor ble det sendt redningsmannskaper til stedet, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

40 minutter etter at politiet fikk meldingen, meldte redningsdykkere fra brannvesenet at de fant en mann i vannet og brakte ham på land. Politiet meldte videre at det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke å redde.

