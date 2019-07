Varmerekord i Bergen: 33,3 grader

innenriks

Rekorden ble satt klokken 14.17 ved Meteorologisk institutt på Florida. Ifølge TV 2 steg temperaturen raskt i videre og fredag ettermiddag var den oppe i 33,3 grader.

Den gamle rekorden ble satt 27. juli i fjor og var på 32,2 grader.

Det har vært en varm dag over store deler av landet. Meteorologene melder fredag ved 17-tiden at det er målt tropedag, altså over 30 grader, i hele 14 av 18 fylker. Fylkene som ikke har hatt tropedag fredag, er de to nordligste og de to sørligste fylkene i landet.

