Tilsynssak mot lege i Abbasi-saken

Ifølge NRK opprettes saken etter en klage fra professor i intensivmedisin Erik Solligård ved St. Olavs hospital.

Abbasi-familien kom til Norge som asylsøkere i 2012, men mistet oppholdstillatelsen i 2014. Siden har familien fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken har vært prøvd for retten i flere runder.

De ble sendt ut av landet i juni, men moren gikk inn i en bevisstløs tilstand under uttransporteringen, og afghanske myndigheter nektet å ta imot de tre søsknene.

Det var ifølge NRK to leger som vurderte at moren kunne fly i bevisstløs tilstand, men det er kun den ene det er opprettet tilsynssak mot. Denne legen var ifølge kanalen ansvarlig for transporten fra Trondheim via Røros til Oslo lufthavn. Overfor NRK vil legen ikke kommentere tilsynssaken.

Familien har fortsatt ikke lovlig opphold i Norge. Deres advokat Erik Vatne har varslet en begjæring til Utlendingsnemnda (UNE) om omgjøring av vedtaket.

