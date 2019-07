Svakere kvartalsresultat enn ventet for Equinor

innenriks

– Vi leverer gjennomgående solid drift og opprettholder høy produksjon i et kvartal med lavere råvarepriser og høy vedlikeholdsaktivitet. Jeg er tilfreds med at vi viser fortsatt tydelig kostnadsfokus og sterk kapitaldisiplin. Sammen med effektiv prosjektgjennomføring gjør dette at vi kan redusere vår guiding for organiske investeringer for 2019 til 10–11 milliarder dollar, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Selskapet leverte et justert driftsresultat på 3,15 milliarder dollar i andre kvartal, ned fra 4,31 milliarder dollar i samme periode i 2018. Justert driftsresultat etter skatt var 1,13 milliarder dollar, ned fra 1,7 milliarder dollar i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 3,5 milliarder dollar, skriver Dagens Næringsliv.

Selskapet viser at produksjonen ble opprettholdt på et høyt nivå, men at lavere priser, høy vedlikeholdsaktivitet og noen kvartalsspesifikke elementer påvirket resultatet.

