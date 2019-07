Elsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm

innenriks

Meldingen om brannen i Bjørnsons gate kom klokka 3.10 natt til tirsdag. Kun én leilighet ble direkte berørt, ifølge Øst politidistrikt.

– Alle beboere som var på stedet, er ute av bygget. Det ble ikke sett flammer eller røyk da politiet ankom, opplyser politiets operasjonssentral.

Øst 110-sentral konkluderer med at det har brent i en elsparkesykkel.

– Det antas at det har blitt varmegang i et batteri til en elsparkesykkel, som trolig er årsaken til at det oppsto en brann på stedet, skriver politiet.

