Gjerningspersoner på frifot etter voldshendelse i Oslo sentrum i natt

innenriks

Politiet fikk melding om angrepet like ved Akerselva klokken 3.20 natt til søndag.

– Gjerningsmennene løp langs elva fra stedet. Vi har satt ut flere biler i søk etter dem. Fornærmede blødde kraftig fra hodet og blir tatt hånd om av ambulansepersonell. Han har en kraftig flenge i panna, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB natt til søndag.

Ved 9-tiden søndag morgen opplyser politiet til NRK at de ikke har gjort noen funn i søket etter tre gjerningsmenn i forbindelse med voldshendelsen.

Operasjonsleder Sven Christian Lie opplyser til Aftenposten at søket er avsluttet, og at saken er over i etterforskningsfasen.

(©NTB)