Elkjøp-ansatte vant i retten

Elkjøp har ikke sannsynliggjort at det var behov for nedbemanning, eller gjort noe for å finne annen passende arbeid til de ansatte, ifølge kjennelsen.

Saken har utgangspunkt i en streik sist sommer der 40 ansatte fikk gjennomslag for at selskapet inngikk tariffavtale. Elkjøp mente det ble for dyrt å betale tarifflønn, de bestemte seg for å slutte med utkjøring av varer og leide inn et annet selskap til dette.

De ansatte ble sagt opp, men en gruppe av dem protesterte. De mente oppsigelsene var ugyldig og krevde å få stå i stillingene.

Elkjøp Norge må betale til sammen 500.000 kroner til saksøkerne for tapt inntekt. I tillegg må selskapet betale 620.000 kroner i oppreisning og betale sakskostnader.

Selskapet har ikke bestemt seg for om de vil anke dommen, sier kommunikasjonssjef Christian Kamhaug.

