Insulinpumpe kan hackes – brukere bes om å være på vakt

Årsaken er at leverandøren av pumpen har avdekket en mulighet for at uvedkommende via et datasystem teoretisk kan ha kommet seg «inn på pumpen» og endret innstillingene, skriver avisa.

For at uvedkommende skal kunne ha mulighet til å endre innstillingene må de ifølge UNN ha høy teknisk kompetanse, kjenne serienummeret til pumpen og befinne seg i nærheten av den. Selskapet Meditronic, som produserer pumpen, kjenner så langt ikke til at dette har skjedd noe sted i verden.

Ifølge sykehuset betyr ikke feilen noe for vanlig bruk av insulinpumpen, men de oppfordrer om ikke å dele pumpens serienummer og ikke plugge enheten i andre datamaskiner enn egen PC. Brukere bes også være oppmerksomme på varsler fra pumpen som avviker fra normalen.

Sikkerhetshullet gjelder pumper som er utlevert fra sykehuset de siste fem årene.

