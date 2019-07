Mulla Krekar anker varetektsfengsling

innenriks

Kjennelsen fra Oslo tingrett er i tråd med påstanden PST la ned påstand om da Krekar ble fremstilt for varetektsfengsling under rettsmøtet onsdag ettermiddag.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, sier Meling til NTB.

Dom i Italia

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, ble mandag denne uken funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia. Han anker dommen.

Krekar ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Det italienske justisdepartementet bekreftet onsdag ettermiddag at det vil be om å få Krekar utlevert «i løpet av få dager», ifølge NRK.

Kjemper mot begjæringen

– Det var som forventet, men vi vil kjempe mot denne begjæringen. Vi ønsker å få alle sidene i denne saken fram i lyset. Jeg håper vi har en opposisjon som legger press på regjeringen og stiller spørsmål om hva som skjedde mellom Norge og Italia den 7. juli i 2014, sier Meling.

Han sikter til da Vidar Brein-Karlsen (Frp), som da var statssekretær for daværende justisminister Anders Anundsen (Frp), møtte sin italienske kollega i Roma sommeren 2014. Under møtet overleverte Brein-Karlsen et notat fra riksadvokat Tor-Aksel Busch som handlet om hvordan Norge kunne bistå for å få Krekar utlevert til Italia, ifølge NRK.

– Vi kommer til å anke denne kjennelsen, og jeg har allerede startet arbeidet, sier Meling.