Meling: En skandale og skammens dag

Politiets sikkerhetstjeneste la ned påstand om fire ukers varetekt da den 63 år gamle kurdiske irakeren ble framstilt for varetektsfengsling under rettsmøtet i Oslo tingrett onsdag.

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard begrunnet dette med den ferske dommen i Italia, der mulla Krekar ble funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel.

– Det foreligger konkrete holdepunkter for at siktede vil unndra seg utlevering til Italia, sa hun, men medga at noen slik begjæring om utlevering ikke foreligger.

Mulla Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, krevde på sin side løslatelse, stilte spørsmål ved den italienske dommen og viste til at hans klient i alle år aldri har unndratt seg verken avhør eller rettsmøter.

Meling understreket også at mulla Krekar aldri har fått forklare seg i den italienske saken og at han heller ikke er kontaktet av sin italienske forsvarer. Han understreket også at dommen er anket og at det kan ta mange år før den blir rettskraftig.

Velbegrunnet frykt

Meling karakteriserte videre mulla Krekars frykt for utlevering som velbegrunnet og påpekte at det heller ikke er sikkert at det kommer noen begjæring om dette fra Italia. Han viste til at den forrige begjæringen ble trukket og at Storbritannia tidligere har avvist en tilsvarende begjæring fra Italia for tre av de dømte som befinner seg der.

– Når man i tillegg vet at justisministeren kommer fra et parti, der partilederen sier at an er villig til å bryte menneskerettighetene for å få mulla Krekar ut av landet, gir det ekstra stor grunn til bekymring, sa Meling, med klar henvising til justisminister Jøran Kallmyr og partileder Siv Jensen i Frp.

Ikke noe terrornettverk

Mulla Krekar hevder også at saken er politisk motivert og fastholdt under rettsmøtet at han ikke tilhører noen gruppe eller organisasjon.

– Jeg rømmer ikke fra konfrontasjoner og har forklart meg for ti ulike etterretningstjenester, også den italienske, og jeg svarer på spørsmål, uansett hvem som spør, sa han i retten.

Rawti Shax, som den italienske dommen betegner som et terrornettverk, beskriver mulla Krekar som et politisk og filosofisk manifest.

– Det ligger på internett, alle kan lese det og det har overhodet ingenting å gjøre med terror, sa han.

Norge er et godt land

Før fengslingsmøtet tok en smilende mulla Krekar seg god tid til å snakke med norsk presse.

– Norge er et veldig bra land, et veldig bra folk, et veldig bra system, veldig bra lover. Men det er noen som misbruker systemet. De bruker PST, de bruker penger, de bruker tid på saken min, sa han.

– Jeg skjønner ikke hvorfor noen er redd meg. Jeg har vært her i 28 år, jeg er ingen trussel mot rikets sikkerhet, sa mullaen.

Italia vil be om utlevering

Det italienske justisdepartementet bekrefter onsdag ettermiddag at de vil be om å få Krekar utlevert «i løpet av få dager». Det fremgår i en epost fra departementet tilsendt NRK.

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, ble funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia mandag. Han ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

PSTs pågripelse av Krekar skjedde i påvente av en utleveringsbegjæring fra Italia – det bekrefter statsminister Erna Solberg til VG. Hun sier til avisen at Krekar kan begjæres utlevert til Italia uten at den italienske dommen er rettskraftig.

