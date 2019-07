Krekar varsler videre kamp: – Dette er en falsk sak

innenriks

– Jeg er ikke redd for at de sender meg til Guantanamo eller Italia eller andre steder. For dette er en kamp jeg tror på. Det er kampen for min religion og mine friheter, sa mullaen da han ankom Oslo tingrett onsdag.

Påtalemyndigheten vil varetektsfengsle ham i fire uker, mens forsvarer Brynjar Meling vil begjære 63-åringen løslatt under fengslingsmøtet. Forsvareren sier at Krekar ser på seg selv som en politisk fange, og mullaen gjentok også dette budskapet i retten.

– Dette er en falsk sak, akkurat som da Jordan anklaget meg for å ha solgt heroin, sa Krekar til norsk presse før fengslingsmøtet.

– Er ingen trussel

Fengslingsmøtet skulle etter planen starte klokken 13 onsdag ettermiddag, men var noe forsinket. Krekar tok seg god tid til å snakke med pressen.

– Norge er et veldig bra land, et veldig bra folk, et veldig bra system, veldig bra lover. Men det er noen som misbruker systemet. De bruker PST, de bruker penger, de bruker tid på saken min, sa han.

– Jeg skjønner ikke hvorfor noen er redd meg. Jeg har vært her i 28 år, jeg er ingen trussel mot rikets sikkerhet.

– Islam kommer

Krekar mener påtalemyndigheten og domstolen i Italia, som mandag dømte for terrorplanlegging, mangler beviser.

– De må bevise at jeg, mulla Krekar, har en organisasjon. De må bevise at organisasjonen har gjort terror. De må også bevise at jeg har hatt kontakt med mennesker i Syria. Jeg har ikke gjort noe, og det er en falsk sak.

Han fikk spørsmål om hvorfor han sa «islam kommer» under pågripelsen mandag kveld.

– Jeg tror islam kommer, enten NATO, Norge eller Trump liker det eller ikke. Det kommer fordi vi betaler blod, vårt liv, sa Krekar, og viste til at utbredelsen av islam har økt flere steder i verden.

12 års fengsel

PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken ville ikke kommentere saken i forkant av fengslingsmøtet.

Mulla Krekar ble funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia mandag. Han ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Det er referatforbud under selve fengslingsmøtet.

