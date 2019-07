Advokat siktet for korrupsjon – skulle få inntil 20.000 euro og bestikke politiet

innenriks

Advokaten ble i februar i fjor siktet for grov korrupsjon, men siktelsen ble først offentlig kjent i slutten av juni i år. Nå er siktelsen mot advokaten gjengitt i en kjennelse avsagt i Oslo tingrett onsdag, skriver VG.

Av kjennelsen framgår det at politiet mener advokaten har gjort en avtale med sin klient om å motta 20.000 kroner. Deler av pengene skulle gå til å bestikke ansvarlige etterforskere og påtaleansvarlig i klientens sak. Dette skulle gjøres i et forsøk på å få en tiltalepost mot klienten til å frafalle.

Beløpet skal senere ha blitt redusert til 10.000 euro, før advokaten deretter skal ha mottatt en delbetaling på 5.000 euro i kontanter på en reise i Tyskland. Korrupsjonen er ifølge politiet å anse som grov.

– Vi mener han har mottatt penger i egenskap av at han har vært offentlig oppnevnt forsvarer, sier politiadvokat Vegar Munthe Ommedal i Oslo politidistrikt til VG.

Retten mener at politiet har skjellig grunn til å mistenke advokaten for å ha mottatt en sum penger fra klienten. I tillegg mener retten at det ble forespeilet for klienten at deler av pengebeløpet skulle benyttes til å få en tiltalepost til å frafalle.

Advokaten lyktes ikke med å bestikke de ansvarlige i politiet, heter det videre.

