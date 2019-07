PST ser ingen grunn til å pågripe terrordømte

innenriks

En italiensk domstol dømte mandag mulla Krekar til tolv års fengsel, og få timer senere ble den 63 år gamle irakiske kurderen pågrepet i sitt hjem i Oslo av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Pågripelsen skjedde ifølge PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Etterlyst

Fem andre menn ble også funnet skyldige i terrorplanlegging og dømt til fengsel imellom sju og et halvt og ni års fengsel.

To av de mennene er norske statsborgere, en 39-åring bosatt i Fredrikstad og en 43-åring bosatt i Drammen. Begge er opprinnelig irakere.

Disse to mennene er i likhet med mulla Krekar internasjonalt etterlyst for pågripelse av Italia, bekrefter kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Ikke grunnlag

– De to øvrige er også internasjonalt etterlyst, men kan ikke utleveres ettersom de er norske statsborgere og ble derfor ikke pågrepet, sier han til NTB.

– Det er opp til norsk påtalemyndighet å vurdere om vilkårene er til stede for pågripelse. Vår vurdering, basert på at de to er norske borgere og ikke kan utleveres, er at det derfor heller ikke er grunnlag for å pågripe dem med bakgrunn i italienske myndigheters etterlysning, sier Hugubakken.

Trakk begjæring

Italia oversendte i 2015 en begjæring om utlevering av mulla Krekar og 43-åringen, og både Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett fastslo at de to kunne utleveres.

Begjæringen om utlevering ble året etter trukket tilbake, og noen ny har ikke kommet, får NTB opplyst i Justisdepartementet.

43-åringen er siden innvilget norsk statsborgerskap. Mulla Krekar har ikke fått innvilget norsk statsborgerskap, noe hans kone og fire barn derimot har.

