PST: Krekar framstilles trolig for fengsling onsdag

– PST planlegger ikke å gå ut med mer informasjon nå før fengslingsmøtet som mest sannsynlig blir på onsdag, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NTB.

Han opplyser at tidspunktet for fengslingsmøtet vil bli berammet så fort som mulig.

Mandag ble mulla Krekar pågrepet av PST, med bistand fra Oslo politidistrikt, på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Ifølge advokat Brynjar Meling ble mulla Krekar pågrepet der han bor i Oslo.

– Pågripelsen skjedde ved 22-tiden mandag kveld, og foregikk udramatisk, sier Hugubakken.

Dømt i Italia

Pågripelsen skjedde samme dag som Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, ble dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging. Straffen er to år strengere enn aktors påstand.

De andre tiltalte i saken er dømt til mellom sju og et halvt og ni års fengsel, skriver Rai News. En av dem er Krekars svigersønn, som ble dømt til sju og et halvt års fengsel.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi i november 2015.

Rettssaken har blitt utsatt en rekke ganger, og verken Krekar eller de to andre tiltalte i Norge, en norskiraker bosatt i Fredrikstad og en iraker bosatt i Drammen, ville reise til Italia for å delta i rettssaken.

Advokat reagerer

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling sier at alle ankemuligheter nå skal prøves.

Til VG mandag kveld omtalte han dommen som «juks og fanteri». Advokaten hevder at mulla Krekar ikke har fått snakket med ham, ei heller hatt mulighet til å forklare seg eller legge fram bevis i saken.

Natt til tirsdag sa advokaten til NTB at han stiller seg undrende til PSTs framgangsmåte.

– Krekar er den mest etterforskede mannen med en av de mest henlagte sakene de siste årene. Det har gjort at det politiske presset mot PST har vært stort. Det er nå trist på PSTs vegne at de lar seg bruke politisk i prosessen i Italia, sa Meling til NTB.

