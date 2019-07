Italia vil sende mulla Krekar ut av landet etter soning

innenriks

Det kommer fram i den italienske terrordommen, skriver NRK.

– Dommen medfører at mulla Krekar blir utvist fra Italia etter å ha sonet dommen, skriver Krekars italienske advokat, Enrica Franzini, i en epost til kanalen.

– Han kan helt sikkert ikke sendes til Irak, som har dødsstraff. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det om noen år kan bli juridiske endringer her hva angår spørsmålet om utvisning fra Italia, sier hun videre.

Ordlyden i dommen påvirker trolig ikke hvorvidt Norge vil utlevere Krekar til Italia.

– Italia er bundet av det samme internasjonale regelverket som Norge, nemlig Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det betyr at verken Norge eller Italia kan sende personer til et land hvor man risikerer dødsstraff, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Krekar ble mandag dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia. Straffen er to år strengere enn aktors påstand. Mulla Krekars norske forsvarer Brynjar Meling har varslet at dommen ankes. Den er dermed ikke rettskraftig.

Samme kveld ble Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Det skjedde på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter. Krekar framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag.

