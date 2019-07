Gutt (15) knivstukket på Holmlia i Oslo

innenriks

– Gutten ble knivstukket i overarmen, men vi kjenner ikke skadeomfanget. Han er fraktet videre til Ullevål sykehus, så det er en viss alvorlighet i stikket, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 19.18 mandag kveld.

Det er foreløpig ikke gjort noen pågripelse av gjerningspersonen. Politiet har ingen mistenkte.

– Gjerningspersonen skal være fra Øst-Afrika, er iført en rød t-skjorte og skal være jevnaldrende med fornærmede, sier Pedersen.

Hendelsen fant sted på Lusetjernen fotballbane, rett ved Holmlia skole, skriver Aftenposten.

Det var flere vitner til hendelsen. Politiet jobber fortsatt med å innhente opplysninger på stedet.

– Flere beskriver at de mer eller mindre plutselig oppdager at to personer slåss et stykke unna, før én person forsvinner fra stedet, sier operasjonslederen.

