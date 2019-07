Helsesykepleier legger kondomer i skogen

innenriks

Tips og hint om hvor kondomene er deler hun på Snapchat, skriver Fædrelandsvennen.

– Jeg ønsker å skape litt blest rundt kondom for å gjøre det kult å bruke. Her er det to fluer i en smekk. Både få ungdom ut i skogen, og få dem til å bruke kondom, sier Bjønnes. Hun minner om at norske ungdommer er dårligst i Europa til å bruke kondom.

Helsesykepleieren sier tiltaket også gjør at unge kan få tak i kondomer uten at folk i bygda trenger å vite om det.

– Når helsestasjonen har ferie, får man bare kjøpt kondomer på butikken. Da slipper man å spørre mora til en kompis om de kan kjøpe for deg, det er ikke så kult. Samtidig er Hovden et lite sted, så det blir ganske synlig hvis man går på butikken hele tiden for å kjøpe kondomer, sier Bjønnes. Hun sier hun er spent på å høre tilbakemeldingene når det seks uker lange sommereksperimentet er over.

