Offer utenfor livsfare etter skyting i Oslo

innenriks

Meldingen om saken kom klokka 5.13 natt til fredag da en blodig person kom inn i en butikk. Pågripelsen skjedde klokka 5.49.

– Det ble avfyrt skudd som gikk over hodet på politi og ambulansepersonell, opplyste fungerende leder Gunn Anita Bjørnbakk for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Både den siktede og offeret er norske statsborgere i 20-årene, ifølge politiet. Offeret er innlagt på Ullevål sykehus.

– Antakeligvis er det ikke livstruende skader, men alvorlige, sa leder Audun Kristiansen i avdeling for etterforskning og etterretning.

(©NTB)