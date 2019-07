Frps ordførerkandidat i Stavanger trekker seg fra alle verv

innenriks

– Jeg kommer ikke til å drive valgkamp for Frp, og kommer heller ikke til å påta meg nye partiverv etter valget, skriver Christian Wedler fredag kveld i en pressemelding ifølge Stavanger Aftenblad.

Frp-politikeren begjærte i desember konkurs i et selskap som drev restaurant i Stavanger. Det har også vært problemer knyttet til godkjennelse av en sokkelleilighet. Han opplyser at disse sakene er noe av bakgrunnen for beslutningen.

Christian Wedler har vært en aktiv politiker i Stavanger i flere år og vært del av bystyret.

