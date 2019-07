Turgåer savnet i Trøndelag

innenriks

Det er snakk om to turkamerater som har vært og padlet på noen vann nord på Fosenhalvøya. Etter å ha lagt fra seg kanoen, skulle de gå videre, men har kommet bort fra hverandre, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Vi fikk melding fra en av dem ved 22.15-tiden. Deretter gjorde vi noen undersøkelser før i satte i gang en leteaksjon, sier operasjonsleder Anlaug Oseid til NTB litt etter klokken 1 natt til torsdag. Et Sea King redningshelikopter er på vei til området med en hundeekvipasje fra politiet. Røde Kors er også varslet.

– Det har vært kjempefint vær i dag, men nå begynner tåken å komme inn over området. Derfor blir det veldig bra å få på plass redningshelikopteret, som har varmesøkende kamera, sier hun.

Også turkameraten som varslet politiet er ute i terrenget i området Finnbruskaret, Kastbotnvatnet og Selavatnet. Begge to var kledd for tur og utstyrt for å tilbringe natten ute i en camp i området.

– Men det er uvisst nøyaktig hvor de er, sier Oseid.

