Bjørn Kjos gir fra seg spakene i Norwegian

Selv peker Kjos ut finansdirektør Geir Karlsen som sin naturlige etterfølger som toppsjef, og det er også han som tar over midlertidig fram til styret ansetter noen permanent.

– Jeg har null problemer med å overlate roret til Geir. Han er en veldig ålreit fyr, er beinhard til å jobbe 24/7 og har de kvalitetene du bør ha for å jobbe i team, sier Kjos, som torsdag la fram sitt siste kvartalsresultat etter 17 år i sjefsstolen.

Inntektene per setekilometer (RASK) økte med 13 prosent, og inntektene per passasjerkilometer (yield) steg med 11 prosent. Resultatet før skatt var på 111 millioner kroner.

– Til tross for driftsutfordringer utenfor vår kontroll, som 737 MAX-problemene, leverer vi det høyeste underliggende driftsresultatet for andre kvartal i Norwegians historie, sa en tilfreds Kjos.

Markedet på Oslo Børs var kanskje ikke like positive, og aksjen endte til slutt ned hele 12,6 7 prosent.

Rådgiver

Kjos anslår at han personlig har lagt fram mellom 50 og 60 kvartalsresultater for Norwegian, men nå er det altså slutt.

– Hvis dere tror jeg synes det er dumt, så gjør jeg ikke det. Fordi jeg er langt på overtid, sa Kjos, som innrømmer at han har planlagt å gå av i to år, men at utviklingen i selskapet gjorde det mer naturlig å fortsette.

Selv om Kjos er ferdig som sjef, skal han fortsatt ha en sentral rolle som rådgiver for styret.

– I den grad de vil spørre meg om meninger om ditt og datt, så vil jeg være tilgjengelig for det, sier han til NTB.

Samarbeid

En av de viktigste oppgavene for den avtroppende sjefen blir å etablere et nettverk for passasjersamarbeid med flyselskaper i Asia og USA. På samme måte som de har gjort med det britiske flyselskapet EasyJet i Europa.

– Nå som jeg ikke har det operative ansvaret, vil jeg få mye mer tid til å jobbe med de tingene som Norwegian kanskje vil ha mer fortjeneste av i framtiden, sier Kjos.

Styreleder Niels Smedegaard er glad for at Kjos fortsetter.

– Også fremover vil vi få glede av Bjørns omfattende nettverk og dyptgående kunnskap og erfaring fra internasjonal luftfart når selskapet nå har endret strategi og gått inn i en ny fase fra vekst til lønnsomhet, sier han.

Også den påtroppende konsernsjefen, Geir Karlsen, er glad for å kunne dra nytte av gamlesjefen.

– Vi trenger at du blir igjen. Vi trenger den fantastiske ekspertisen og kunnskapen din, og jeg håper vi kan fortsette det gode forholdet, sier han.

Ikke overrasket

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til E24 at han ikke er overrasket over at Kjos går av.

– Nå har Norwegian levert et godt resultat for andre kvartal og de guider at selskapet er på god vei. Det har vært målet til Bjørn Kjos, og da tror jeg han føler seg trygg på at Geir Karlsen og resten av selskapet klarer å drive selskapet videre, sier flyanalytikeren.

SAS-sjef Rickard Gustafson kommenterte også Kjos' avgang.

– Jeg har stor respekt for alle våre nordiske konkurrenter og ikke minst den reisen Norwegian under ledelse av Bjørn Kjos har gjort, sier Gustafson til E24.

Fortsatt sitter den avtroppende sjefen med en eierandel på rundt 20 prosent i selskapet sammen med tidligere styreleder Bjørn Kise. Når det gjelder oppkjøpsryktene rundt selskapet, vil Kjos ikke låse seg i noen retning.

– Vi kommer til å følge strømmen sammen med de andre eierne. Vi skal ikke være noen soloryttere der, sier han.