Økte priser på flyreiser trakk opp prisene i juni

Fra juni i 2018 til juni i år steg konsumprisindeksen (KPI) 1,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Oppgangen skyldes blant annet økte priser på flyreiser. Oppgangen var 16,9 prosent i denne perioden.

Økte priser på matvarer var også blant det som bidro. Etter prisnedgang på matvarer de tre foregående månedene steg prisene 0,8 prosent fra mai til juni.

Særlig økte priser på kjøtt, frukt og grønnsaker førte til oppgangen.

Normalt med oppgang

Direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare sier det er vanlig at matvareprisene går noe opp i juni. Hun mener prisutviklingen på mat og drikke er svak sammenlignet med den generelle prisutviklingen på varer og tjenester.

– Matvareprisene har sunket tre måneder på rad, så det var som ventet at de justerte seg noe opp fra mai til juni, sier Størksen.

Strømprisene, inkludert nettleie, var det som i størst grad trakk ned veksten fra mai til juni, med en prisnedgang på 7,7 prosent. I samme periode i fjor økte disse prisene med 9,9 prosent.

Tror på renteøkning

Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var 2,3 prosent i juni. Det er uendret fra mai. Dette var omtrent som ventet, ifølge økonomene.

Sjefanalytiker Erik Johannes Bruce i Nordea tror renten heves i september og at Norges Bank i august vil meddele denne nyheten.

Han påpeker at tallene for juli først skal komme og sier at disse tallene har overrasket tidligere.

