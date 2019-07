20 millioner til programmering i skolen

innenriks

57 kommuner, 11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole får støtte, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Vi ser at det er mange kommuner og fylkeskommuner som er i gang med å heve kompetansen til lærerne innen programmering. Disse lærerne må ha utstyr til å kunne undervise elevene. Dette tilskuddet er et viktig bidrag for å sikre det, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H).

Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærerne kan bruke kompetansen sin om programmering i klasserommet. Det er et tiltak i den femårige satsingen Den teknologiske skolesekken, som startet i 2018.

– Fra neste høst trer Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) og nye læreplaner i kraft. Da kommer programmering blant annet inn i læreplanene for matematikk og naturfag. Det er derfor viktig at skoleeierne forbereder seg godt til de nye læreplanene, sier statssekretæren.

I år er mange flere skoleeiere i nord kvalifisert til støtte, ifølge departementet. I tillegg har mange som fikk avslag i fjor, nå søkt på nytt og fått støtte.

(©NTB)