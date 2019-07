NOAH reagerer på jervekvote i ulvesonen

innenriks

Rovviltnemnda i Hedmark har vedtatt at fire jerver kan felles på lisens i ulvesonen i år. Det ble bestemt bare noen uker etter at Klima- og miljødepartementet fastslo at et tilsvarende vedtak sist vinter var ulovlig, skriver Nationen.

– Vedtaket viser at nemnda ikke tar hensyn til korrigeringer på sin praksis. De har en politisk drevet rolle for å skyte mest mulig rovdyr, sier NOAH-leder Siri Martinsen.

Nemndleder Arnfinn Nergård er uenig og sier nemnda forholder seg til det Stortinget har vedtatt. Han sier Martinsen og NOAH må rette skytset sitt mot de folkevalgte.

Kvotebeslutningen begrunnes med at jervbestanden i Hedmark siden 2014 har vært minst dobbelt så stor som Stortingets vedtatte bestandsmål.

«Slik rovviltnemnda vurderer det, vil det være umulig å komme ned på måltallet uten å tillate lisensfelling inne i ulvesonen, sørover i Hedmark, heter det i vedtaket.

Martinsen mener bestandsmålene tolkes feil og må sees på som et minimumsmål for å kunne ta vare på truede arter, ikke som et maksimumsmål.

