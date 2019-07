Kutt i årsverk i politiet i en rekke kommuner

innenriks

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge Dagbladet.

I 2016 vedtok regjeringen å legge ned 126 lensmannskontorer. En av kommunene som har blitt svekket av reformen, er lensmannskontoret i Nittedal kommune, som har fått tolv færre årsverk fra 2016 til 2018. Kontoret har gått fra å være åpent hver ukedag til å være åpent kun tre ganger i uka.

– Det har ikke vært en styrking. Det har tvert imot vært en svekkelse ved at man har fått færre folk og mindre tilstedeværelse, sier ordfører Hilde Thorkildsen (Ap).

Hun er bekymret for kommunens beredskap og er en av hundre Ap-ordførere som står bak et opprop mot politireformen.

De gjenværende lensmannskontorene kan være styrket, til tross for at de har fått færre arbeidsregistrerte årsverk, sier justispolitisk talsperson Peter Christian i Høyre.

– Ordet «styrke» er en politiske floskel. Opposisjonen kan legge hva de vil i det. Her mener de åpenbart at «styrke» måles med hvor mange som er ansatte. Et lensmannskontor som får en ekstra politistilling, er styrket, og et politikontor som får en stilling mindre, er svekket, sier Frølich.

