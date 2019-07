Ti menn dømt for vold mot pengeinnkrevere i Sandnes

innenriks

De ti mennene er alle dømt til mellom 12 og 13 måneders ubetinget fengsel, skriver Stavanger Aftenblad.

Voldsepisoden skjedde i Sandnes 2. februar i fjor. En mann som skyldte penger, hadde avtalt å møte pengeinnkreverne for å betale gjeld. Men han tok i stedet med seg ni venner til møtet.

Retten finner det bevist at målet var å få torpedoene til å «glemme» gjelden.

Da pengeinnkreverne forsto at de var blitt lurt, og at de var i mindretall, satte de seg i bilen og kjørte mot Sandnes sentrum. De ti tiltalte fulgte etter i tre biler. I Skippergata klarte de tiltalte å stanse bilen de fornærmede satt i. Kort tid etter ble det slått med balltre og jernstang mot de fornærmedes bil. Retten finner det også bevist at tre av de fire som satt i bilen, ble slått.

To av torpedoene er tidligere dømt i Jæren tingrett for vold i forbindelse med pengeinnkrevingen.

Advokat Anne Kroken opplyser at alle de tiltalte enten har anket dommen eller varslet at de tar betenkningstid.

(©NTB)