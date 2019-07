Ingen personer i overtent hus i Flekkefjord

innenriks

Brannvesenet varslet politiet om brannen i Abaldalen litt utenfor Flekkefjord sentrum klokka 0.41 natt til søndag.

– Det er en enebolig som står i full fyr. Det er såpass mye flammer at røykdykkere ikke kan gå inn i bygningen. Brannvesenet må nøye seg med å drive slokking fra utsiden, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB.

Klokka 01.29 melder politiet at to personer er registrert på adressen, men at begge er gjort rede for. Ingen befinner seg inne i huset. Det var brannvesenet som varslet politiet om brannen.

Huset som brenner, ligger fritt til og det skal ikke være fare for spredning.

(©NTB)