Brann i enebolig på Karmøy

innenriks

Politiet meldte om brannen 00.18 natt il søndag. Da brannvesenet var framme på stedet kort tid etter ble det bekreftet at det var brann i boligen.

– Det er synlige flammer. Røykdykkere er på vei inn, skriver politiet på Twitter.

– Det er fire personer som er registrert på adressen. Det er uavklart er om de skal være hjemme, sier operasjonsleder Jostein Reistad i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Brannvesenet har meldt om at det er kraftig røykutvikling og en viss fare for at brannen kan spre seg til andre bygninger i området.

