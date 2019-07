Reiseselskapene merker kraftig økning i Syden-bestillinger

innenriks

Reiseselskapet TUI melder om en vekst på 34 prosent for feriebestillinger for hele landet i juli. Økningen gjelder fra samtlige regionale flyplasser i Norge, men det er særlig nordlendinger som skiller seg ut som de med størst reiselyst akkurat nå.

– Det er ingen tvil om at mange har gitt opp håpet om enda en tropesommer i Norge, og unormalt mange vil nå sikre seg sol og varme i sørligere strøk. Trenden gjelder for hele Norge og vi ser at det er pris som er drivende for ferievalget, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i TUI.

Restplasser

Hun forteller at det særlig er restplasser det søkes etter – reiser med avreise innen seks uker. Sammenlignet med samme periode i fjor er det særlig Bulgaria og Tyrkia nordmenn vil besøke.

TUI melder for øvrig om en vekst på hele 192 prosent i antallet feriebestillinger fra Tromsø, økningen er på 86 prosent fra Haugesund og 81 prosent fra Bodø.

Tidligere i uka merket også Ving samme tendens. De første to dagene av juli solgte reiseoperatøren 80 prosent flere reiser enn på samme tid i fjor.

– Ja, det er hektiske dager i bransjen nå. Det er tydelig at mange etternølere nå bestiller reiser for å være garantert litt sol og varme i sommerferien, fortalte informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving.

Høst og vinter

Ifølge Ving er det ikke bare sommerreisene som får bein å gå på, men også reiser for høsten og vinteren.

– Vintersalget går faktisk enda bedre, opp hele 90 prosent de siste to dagene. Jeg tenker at dette er de som skal ha hjemmeferie i sommer, men som vil sikre seg en utenlandstur til varmere strøk senere i år, sier Røhr-Staff.

Også hos Ving var det i alle fall for noen dager siden fortsatt ledige reiser i juli, men utvalget var i ferd med å tynnes ut.

