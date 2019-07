innenriks

En dykker som fikk problemer under et dykk ved Oksafoden vest for Tananger, behandles av helsepersonell fra luftambulansen etter ulykken.

– Tilstanden til dykkeren er uavklart. Han var sammen med flere andre dykkere ved Oksafoden, melder Sørvest politidistrikt på Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.50 lørdag ettermiddag.

