Politimann bøtelagt for å ha lest dokumenter i Skofterud-saken

Langrennsløperen Vibeke Skofterud døde i en vannscooterulykke natt til søndag 29. juli i fjor.

Den politiansatte ble bøtelagt for å ha åpnet etterforskningsdokumenter dagen før politiet gikk ut i mediene og fortalte at de visste når langrennsstjernen døde, og hva som skjedde.

Han var da ansatt i et annet politidistrikt enn det som etterforsket saken, og han hadde ifølge forelegget ikke tjenestemessig behov for å åpne dokumentene.

Politibetjenten fikk en bot på 2.500 kroner, men han valgte å ikke vedta boten. Han må derfor møte i tingretten i slutten av september, siktet for grovt brudd på tjenesteplikten.

–Det er et brudd på politiregisterforskriften, men vi anser ikke at det er grovt nok til å være et grovt brudd på tjenesteplikten. Derfor har vi valgt å prøve saken for retten, sier den politiansattes forsvarer Eva-Marie Stryker til NRK.

Spesialenheten ønsker ikke å kommentere saken før den skal behandles i retten.

