Person har falt over bord fra cruiseskip i Skagerrak

innenriks

– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Et redningshelikopter fra Danmark bistår i aksjonen, i tillegg til flere fartøy som befinner seg i området.

Det skal dreie seg om et stort cruiseskip med opptil 6.000 passasjerer, ifølge redningslederen.

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen kl. 12.45.

(©NTB)