Elendig sommer for norske iskremprodusenter

innenriks

Norgesgruppen melder at iskremsalget har falt nesten 6 prosent fra tilsvarende periode i fjor, skriver Nationen.

– Det er de siste ukers mangel på sol som må få skylden for det sviktende salget, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at også de opplever en nedgang i issalget. Så langt i år har det gått ned 8 prosent satt opp mot i fjor, mens i juni har de hatt en nedgang på 4 prosent fra i fjor.

– Men med tanke på det enorme salget i fjor trodde jeg at nedgangen skulle vært større i og med at varmen har uteblitt i år. Nå er vi på et ganske normalt salg. Med andre ord: En normal norsk sommer, sier han.

Økonomidirektør Geir Inge Hansen i Diplom-Is er enig i at været er hovedgrunnen til at issalget går dårligere enn i fjor.

– Det er bare å se ut vinduet, det været gjør ikke at vi får så lyst på is. I fjor var det jo en ekstrem sommer og lysten på is var også større, sier han.

For iskremprodusentene er sommermånedene avgjørende for årsresultatet. Det er mai, juni og juli som er de tre månedene i året hvor issalget går best.

