Klatrere reddet etter fall på Kvaløya i Tromsø

innenriks

Det var et søskenpar i 20-årene som var på tur til det over 1.000 meter høye fjellet Hollendaren da de falt sent tirsdag kveld. Da de befant seg på om lag 900 meters høyde falt kvinnen omkring ti meter og ble skadd. Også broren falt, men bare omtrent 1 meter, og ble ikke skadd.

– Klokken 00.55 fikk politiet melding fra AMK om en kvinnelig klatrer i 20-årene som har falt og skadd en arm og fot. Luftambulansen med redningsmann er nå i området for å forsøke å henne ut, meldte politiet i Troms først på Twitter.

Skadeomfanget for kvinnen var ikke kjent natt til onsdag.

– Luftambulansen lyktes like før klokka 2.30 å hente ut søskenparet. Begge er tatt hånd om av Universitetssykehuset i Nord-Norge, skriver politiet.

(©NTB)