Boligprisene steg 0,6 prosent i juni, korrigert for sesongvariasjoner

innenriks

Nominelt falt prisene med 0,2 prosent i juni, som normalt er en måned med lav aktivitet i eiendomsmarkedet.

– Den moderate prisutviklingen i det norske boligmarkedet fortsetter i juni måned. Trenden med moderat prisvekst har vart sammenhengende i over et år, og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette utover i året, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden, opplyser eiendomsmeklernes bransjeforening.

Det ble solgt 9.903 boliger i Norge i juni, 6 prosent færre enn i samme måned i fjor.

– Det er noe lavere aktivitet i juni i år sammenlignet med juni fjor. Samtidig har det vært mange måneder med meget stor aktivitet, noe som i sum har gitt et rekordhøyt antall salg i første halvår 2019, sier Dreyer. I første halvår er det solgt 3,8 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor.

Når det gjelder antall boliger som bli lagt ut for salg, er bildet ganske likt: nedgang i juni, men oppgang for første halvår. Den siste måneden ble det lagt ut 9.995 boliger, 10,1 prosent færre enn i juni 2018. For første halvår sett under ett, har det vært en oppgang på 4,8 prosent.