Vy stuper på omdømmemåling etter navneskiftet

– Gjennom de 12 årene i BrandIndex har vi ikke sett maken til dropp som følge av dette. Vi tenker at dette er tidenes omdømmefall basert på et navneskifte, sier analysesjef Per Ståle Ekrol i YouGov til Kampanje.

Selskapet gjør løpende målinger og undersøkelser av over 250 merkevarer i Norge og deres omdømme blant det norske folk. Selv om NSB alltid har slitt på omdømmemålinger, faller Vy markant på alle parameterne – anbefaling, inntrykk, omdømme og tilfredshet.

– Vy har engasjert den menige nordmann, og det i negativ retning. Hardest går det ut over ambassadør-scoren «Recommend» (Anbefaling). Det å anbefale et merke, er én av de sterkeste lojalitetsparameterne, sier Ekrol.

Index-scoren som måler snittet av inntrykk, kvalitet, verdi for pengene, rykte som arbeidsgiver og anbefaling, faller fra 12,3 til 0,9. Både inntrykk og omdømme faller til negativ score, noe betyr at folk flest vil være flaue over å jobbe i Vy, samtidig som de har et dårlig inntrykk av selskapet, skriver Kampanje.

Hos Vy er man ikke overrasket, og trenden gjenspeiles i selskapets egen omdømmeundersøkelse.

– Med så mye negativ medieoppmerksomhet rundt navneskiftet og organiseringen og konkurranseutsettingen av norsk jernbane, er det naturlig at det smitter over på folks inntrykk av selskapet. Vi har nok også blitt symbolet på hele jernbanereformen i denne saken, og motstand mot endring ligger i folks natur, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, Elin Myrmel-Johansen.

