Søk etter savnet kanopadler i Kristiansand fortsetter lørdag

Fædrelandsvennen melder at søket vil starte opp igjen lørdag morgen. Politiet ble varslet av mannens familie rundt klokka 18.30 fredag kveld. Han dro ut på tur mellom klokka 12 og 13.

– Vi dro ut og søkte i området og fant etter hvert kanoen, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet vet lite om hva som har skjedd. Utover fredagskvelden ble det søkt med både dykkere og mannskaper på land.

– Det er fortsatt ikke gjort noen funn. Vi holder på til det mørkner, men det blir nok ikke noe aktivitet i løpet av natten. Søket fortsetter da lørdag, opplyste operasjonslederen rundt klokka 22.15.

Tretjønn ligger midt i et boligfelt nordøst for Kristiansand sentrum. Vannet er 450 meter langt på det lengste, ifølge politiet, og er et populært sted for turgåing og bading.

– Vi har snakket med badende i området som har sett ham, men de har ikke sett hva som har skjedd, sier Hægeland.

Han beskriver været i området som fint og varmt.

– Vannet er ikke veldig dypt, og det er grumsete bunnforhold. Derfor er det nokså dårlig sikt i vannet, sier operasjonsleder.

