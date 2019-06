Bompenger viktig for en tredel av velgerne

innenriks

35 prosent av de spurte sier bompenger betyr «mye» eller «svært mye» i en fersk undersøkelse Norstat har gjort for ABC Nyheter.

– Jeg vil si det er overraskende mye. Det viser også at bompengemotstandere har et potensial som kan utnyttes, sier valgforsker Svein Tore Marthinsen, men legger til:

– Det gjenstår å se om det er like høyt tall når vi kommer til valget. Det er ikke nødvendigvis slik at saken vil holde seg så høyt oppe på agendaen.

Det er uansett flere velgere som ikke synes bompenger er en veldig viktig sak. 45 prosent sier den saken betyr «lite» eller «svært lite» når de skal velge parti.

Bompenger er viktigst for folk i 40- og 50-årene der henholdsvis 44 og 42 prosent sier spørsmålet betyr «mye» eller «svært mye». De over 60 er minst opptatt av bompenger, og over halvparten – nærmere bestem 53 prosent – sier saken betyr «lite» eller «svært lite».

(©NTB)