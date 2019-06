NVE vurderer flere sikringstiltak ved Veslemannen

innenriks

Det er for å sikre beboerne som er truet av fjellskred fra Veslemannen at NVE ser på mulighetene for å sette opp flere permanente sikringstiltak i utløpsområdet til et skred. Rutinene ved økt farenivå på Veslemannen skal også justeres

Det er Rauma kommune som har oppfordret NVE til å finne varige løsninger

– NVE vurderer å etablere en sikringsvoll som sikrer bebyggelse og gårdsareal for et skred fra Veslemannen. Det må imidlertid brukes noe mer tid på den tekniske løsningen og på faglige analyser av et slikt tiltak, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Hvis det ikke kommer noe større ras fra Veslemannen denne sommeren og høsten, så er NVE klare til å sette i verk tiltak i løpet av vinteren/våren 2020.

