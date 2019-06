16 års fengsel i omfattende nettovergrepssak

innenriks

Dommen falt i Nedre Romerike tingrett fredag ettermiddag, melder NRK. Straffen er i tråd med aktor Per Egil Volledals påstand. Mannen er også dømt til å betale til sammen 18,5 millioner kroner i erstatning til de fornærmede, skriver Romerikes Blad.

– Nettovergrep er et stort og økende samfunnsproblem, og denne saken savner sidestykke. Når den gjelder så mange forhold, vil samlet straff bli svært høy og nærme seg maksimumsstraff – som et drap, sa tingrettsdommer Maria Engøy Duna før hun leste opp domsslutningen.

Falsk profil

Ifølge tiltalen utga mannen seg for å være jenta «Sandra» og fikk på den måten unge gutter til å sende ham filmer av seksuelle handlinger de begikk. Saken er blitt kalt Norges største overgrepssak. Det er totalt 458 fornærmede i saken, mens tiltalen omfatter overgrep mot 270. Ofrene var i alderen 9 til 21 år da overgrepene skjedde.

Mannen ble pågrepet i juni 2016, men ble løslatt etter kort tid. Han skal ha begått nye overgrep etter løslatelsen. Dermed ble han pågrepet på nytt i oktober samme år og har sittet varetektsfengslet fram til rettssaken. Rettspsykiaterne har konkludert med at mannen er pedofil.

Erkjente delvis skyld

Mannen erkjente helt eller delvis straffskyld på flere av punktene i den 80 sider lange tiltalen. Han nektet også straffskyld på noen av de mange punktene.

Forsvarer Gunhild Lærum ba om mildest mulig straff. Hun sa at 27-åringen fordømmer seg selv og det han har gjort.

– Han har grått seg gjennom en lang rettssak. Han legger ikke skylden på ofrene, sa Lærum til NRK da rettssaken var over. Hun mente det var viktig at straffen ikke blir av en slik lengde og karakter at tiltalte ikke kan fungere i samfunnet igjen.

(©NTB)